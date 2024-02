Maratona olímpica com paragem (obrigatória) por Sevilha

View this post on Instagram A post shared by VO2 Máximo | Atletismo | Notícias | Reviews (@vo2maximopt)

Domingo vai ser dia de gala em Sevilha. A cidade andaluza vai ser palco de uma das mais fortes maratonas do ano, com a presença de um pelotão com uma profundidade nunca vista, com uma clara ambição de garantir muitas marcas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Entre as atletas que buscam esse apuramento estará Solange Jesus, a mais cotada entre os quatro atletas nacionais que estarão representados na elite.A atleta do Sp. Braga, de 37 anos, vai correr a sua sétima maratona de carreira e o objetivo definido é bem claro: correr abaixo das 2:26:40 que valem qualificação direta para Paris'2024 - marca que por agora apenas Susana Godinho conseguiu entre os atletas nacionais. Solange, refira-se, tem como melhor registo as 2:28:15 alcançadas no ano passado precisamente na capital francesa.Quanto aos homens, a marca de qualificação olímpica (2:08:10) deverá ser um objetivo teoricamente inalcançável para o trio presente, no qual Nuno Lopes é o atleta com melhor registo (2:13:41), logo seguido por José Sousa (2:14:49) e Hélio Gomes (2:15:51). Além destes, de realçar ainda a estreia na distância de Samuel Freire, caboverdiano há muito radicado no nosso país, que tentará uma marca abaixo das 2:11:30 para sonhar com a qualificação olímpica através das quotas de universalidade.Além dos atletas de elite, em Sevilha estarão presentes mais de 800 atletas portugueses amadores, um registo que confirma o nosso país como um dos mais representados na prova andaluza.A Maratona de Sevilha arranca pelas 8h30 locais (7h30 de Lisboa) e contará com transmissão no Eurosport 2.Relativamente ao restante do pelotão de elite, a Maratona de Sevilha reúne, como dissemos, um pelotão com uma profundidade enorme, no qual constam 45 homens com recordes abaixo das 2:10 e 20 com registos já dentro da marca de qualificação para Paris. Quanto às senhoras, há 16 mulheres inscritas já com registo abaixo das 2:26:50 e um total de 39 abaixo das 2:30. Em séria ameaça estão os atuais recordes do percurso, fixados em 2022 por Asrar Abderehman (2:04:43) e Alemu Megertu (2:18:51).