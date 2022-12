Maratonista espanhol volta a bater recorde mundial a empurrar mãe em cadeira de rodas

View this post on Instagram A post shared by E R I C (@eeriic)

Para lá de ter sido palco dos terceiros melhores tempos da história (masculino e feminino) e também de tempos sensacionais no global , a edição deste ano da Maratona de Valência foi ainda palco de um novo recorde do Guinness. O autor da proeza foi o espanhol Eric Domingo Roldan, que no último domingo fixou a melhor marca de sempre a empurrar uma cadeira de rodas (onde seguia a sua mãe, que sofre de esclerose múltipla).Eric já era o recordista - 2:53.28 horas feitos no ano passado, em Barcelona -, e agora baixou ainda mais a fasquia, colocando-a em 2:52.39, ainda que o seu objetivo fosse mais ambicioso, pois tinha como meta baixar da barreira das 2:50. Não o conseguiu, mas melhorou em 49 segundos a sua melhor marca, isto numa jornada que teve como objetivo principal aumentar a consciencialização sobre a doença que faz parte do dia-a-dia da sua mãe desde muito cedo."Não há palavras, não há palavras para explicar o que aconteceu hoje [domingo]. Viemos a Valência fazer história. Começámos fortes e com muito boas sensações. Mas a segunda meia maratona foi muito dura. TIvemos um problema com uma roda da cadeira e custou-me muito empurrá-la. Durante mais de 10 quilómetros estivemos fora do tempo recorde do Mundo, mas não sei como, nos últimos 3 mudámos de opinião, demos tudo, sentimos tudo, chorámos, gritámos e conseguimos bater o nosso próprio tempo por 50 segundos. Não sei como o conseguimos. Foi algo mágico, algo que não consigo explicar. Como sempre, isto é pela minha mamã, pela esclerose múltipla e para vocês", escreveu na sua página do Instagram o atleta, que integra a equipa espanhola dos ASICS FrontRunner.