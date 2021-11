Maratonista quebra recorde mundial ao empurrar mãe em cadeira de rodas em menos de 3 horas

View this post on Instagram A post shared by E R I C (@eeriic)

Eric Domingo Roldan, um maratonista amador espanhol, bateu este domingo o recorde mundial do atleta mais rápido a terminar uma maratona a empurrar uma cadeira de rodas ao concluir a prova de Barcelona em 2:53.28 horas.Quem seguia sentada na cadeira de rodas durante toda a prova era Sílvia Roldan, mãe de Eric Domingo Roldan, que sofre de esclerose múltipla. O objetivo do maratonista espanhol, que no ano passado já tinha tentado este recorde (na altura ficou-se pelas 3:00:30) passa por aumentar a consciencialização sobre a doença que faz parte do dia-a-dia da sua mãe desde muito cedo."Ainda não consigo acreditar que acabámos de bater o recorde do mundo a empurrar a cadeira de rodas da minha mãe numa maratona. Não tenho palavras, provavelmente é o melhor dia da minha vida. Tínhamos um sonho e realizámo-lo. Mas, como sempre, não estamos sozinhos. Sem o apoio da nossa família, nada disso seria possível", escreveu na sua página do Instagram o atleta espanhol, que integra a equipa espanhola dos ASICS FrontRunner.De realçar que a anterior melhor marca mundial, ainda reconhecida pelo 'Guinness World Records', pertence à dupla britânica Marcus Green e Phil Rossall, que em dezembro de 2019 terminou a maratona de Chichester em 2:58:40 horas.Desta mesma maratona ficaram dois novos recordes do percurso catalão (Samuel Kosgei nos homens, com 2:06.03; Tadu Teshome nas senhoras, com 2:23.52) e ainda a presença de dois atletas portugueses no top-10: Rafael Oliveira, na 74.ª posição, com 2:37.35, e Nuno Rocha, atleta português de 46 anos que se estreava na distância. Habituado às provas de trail, Nuno Rocha concluiu esta sua primeira maratona de estrada em 02:39.28 horas, no 89.º posto e em 5.º na categoria M45.