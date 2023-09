Marca de Samuel Barata nos 10 km não conta como recorde nacional: prova na Roménia estava mal medida

View this post on Instagram A post shared by Brasov Running Festival (@brasovrun)

Afinal, a marca que Samuel Barata conseguiu há duas semanas em Brasov, na Roménia (27.45 minutos) , não pode ser considerada como recorde nacional dos 10 quilómetros. Tudo porque, depois da medição pós corrida, percebeu-se que o percurso não tinha efetivamente os 10 quilómetros, mas sim 9.975 metros (faltavam 25 metros). Uma diferença marginal, que retira ao atleta português, de 30 anos, a chance de escrever o seu nome na história do atletismo nacional. Pelo menos para já., Samuel Barata assumiu-se "triste" por ter visto uma oportunidade de fixar um recorde nacional ir "por água abaixo", até porque "é difícil estar nesta forma e encontrar uma oportunidade competitiva para obter resultado". Ainda para mais quando, considerando o ritmo médio que trazia e a distância em falta, o recorde nacional não lhe escaparia. Em teoria, Barata teria demorado 4 a 5 segundos a fazer a distância em falta, pelo que, feita a correção, a marca rondaria os 27.50 minutos, 21 segundos mais veloz do que o registo de Fernando Mamede - que, desta forma, continua a valer como recorde nacional (28.11 minutos, em Londres 1985).Apesar deste contratempo, Samuel Barata não baixa a cabeça e já tem o foco apontado ao que aí vem. "Não vou desanimar e vou continuar a trabalhar. Para a próxima semana há uma oportunidade na meia maratona", acrescentou o atleta, que no próximo domingo representará Portugal no Mundial de Estrada. Uma prova na qual, como confessou aNote-se que, além do recorde de Samuel Barata, também fica sem efeito a marca da queniana Agnes Jebet Ngetich, que na mesma prova tinha fixado o melhor tempo da história numa prova 'womens only'. Aliás, a segunda verificação do percurso apenas aconteceu precisamente por causa desse recorde mundial...