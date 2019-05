Marco Miguel e Ana Lopes vencem Meia Maratona de Setúbal

Além da meia maratona, a Alegro Meia Maratona de Setúbal contou com a Corrida das Famílias, com participantes de todas as idades a correrem ou caminharem 5,5 km pelas ruas de Setúbal, e com a Corrida Miúdos Alegro, a qual se realizou no sábado à tarde nas instalações do Centro Comercial Alegro Setúbal. O evento contou com cerca de 1.500 atletas num fim-se-semana dedicado à prática desportiva na cidade que em 2016 foi cidade europeia do desporto.

Marco Miguel, do Clube de Praças da Armada, e Ana Lopes, do Recreio Desportivo de Águeda, venceram este domingo a 30.ª edição da Alegro Meia Maratona de Setúbal, ao completarem os 21,1 km de prova em 1:11:54 e 1:22:20, respetivamente. Para lá das vitórias no final, Marco Miguel e Ana Lopes foram também os vencedores da Meta Volante 10 km, o que atesta bem o domínio de ambos, 'decretado' de fio a pavio.O vencedor masculino cruzou a linha de chegada com 7 segundos sobre João Antunes e um minuto para José Gaspar, ao passo que nas senhoras o triunfo de Ana Lopes foi conseguido com três minutos e meio de avanço para a segunda colocada Inês Marques e mais de seis para Laura Grilo.