Mary Keitany e Lelisa Desisa defendem títulos na Maratona de Nova Iorque

A organização da Maratona de Nova Iorque anunciou esta terça-feira a lista de atletas de elite que irão marcar presença à partida a 3 de novembro, do qual se destacam os nomes de Mary Keitany e Lelisa Desisa, os vencedores da edição do ano passado. Ao todo, segundo contas da organização, estarão presentes onze antigos vencedores da prova, 13 atletas olímpicos e 14 corredores que já venceram Majors.Vencedora em Nova Iorque já por quatro vezes, Keitany (a mais rápida da história numa maratona apenas com mulheres, com 2:17:01) vai tentar o penta, numa edição na qual terá como grandes adversárias Worknesh Degefa (vencedora de Boston este ano), Ruti Aga (vencedora de Tóquio também este ano), Joyceline Jepkosgei (recordista mundial da meia, que se estreará numa maratona), assim como a norte-americana Des Linden.Nos homens nota para a presença do etíope Lelisa Desisa, que na sua tentativa de bisar nas ruas novas iorquinas terá como grandes adversários Shura Kitata, Geoffrey Kamworor, Jared Ward e Abdi Abdirahman.Tamirat Tola, ETH 2:04:06Lelisa Desisa, ETH 2:04:45Shura Kitata, ETH 2:04:49Geoffrey Kamworor, KEN 2:06:12Albert Korir, KEN 2:08:03Yassine Rachik, ITA 2:08:05Arne Gabius, GER 2:08:33Abdi Abdirahman, USA 2:08:56Jared Ward, USA 2:09:25Michel Butter, NED 2:09:58Yoshiki Takenouchi, JPN 2:10:01Daniel Mesfun, ERI 2:10:06Brett Robinson, AUS 2:10:55Jack Rayner, AUS 2:11:06Stephen Sambu, KEN 2:11:07Tadesse Yae, ETH 2:11:50Birhanu Dare, ETH 2:12:21Tyler McCandless, USA 2:12:28Mustafa Mohamed, SWE 2:12:28Kiya Dandena, USA 2:12:56Harbert Okuti, UGA 2:13:01Tyler Pennel, USA 2:13:32Tyler Jermann, USA 2:13:39Joe Whelan, USA 2:13:39Craig Leon, USA 2:13:40Jarrett LeBlanc, USA 2:13:51Brendan Martin, USA 2:15:30Louis Serafini, USA 2:17:25Matt McClintock, USA 2:18:03Mo Hrezi, LBA 2:18:40Mizael Carrera, PUR 2:19:29Jamie Julia, PUR 2:20:17Jorge Maravilla, USA 2:21:57Connor McMillan, USA 2:23:28Collin Bennie, USA N/AJohn Raneri, USA N/AAndy Vernon, GBR N/AMary Keitany, QUE 2:17:01Worknesh Degefa, ETI 2:17:41Ruti Aga, ETI 2:18:34Nancy Kiprop, QUE 2:22:12Desiree Linden, EUA 2:22:28Sinead Diver, AUS 2:24:11Kellyn Taylor, EUA 2:24:29Sara Hall, EUA 2:26:20Ellie Pashley, AUS 2:26:21Belaynesh Fikadu, ETI 2:26:41Yinli He, CHN 2:27:35Diane Nukuri, EUA 2:27:50Buze Diriba, ETI 2:28:06Allie Kieffer, EUA 2:28:12Mary Ngugi, QUE 2:28:33Roberta Groner, EUA 2:29:09ALEda Steyn, AFS 2:31:04Kaitlin Goodman, EUA 2:32:08Danna Herrick, EUA 2:32:19Lindsey Scherf, EUA 2:32:19Sasha Gollish, CAN 2:32:54Kate Landau, EUA 2:33:29Katy Jermann, EUA 2:33:41Alia Gray, EUA 2:34:00Nicole DiMercurio, EUA 2:36:03Bizuwork Getahun, ETI 2:36:29Bose Gemeda, ETI 2:39:15Meseret Ali, ETI 2:40:41Paula Pridgen, EUA 2:41:29Jennifer Bigham, EUA 2:41:37Margo Malone, EUA 2:42:22Ana Johnson, EUA 2:43:11Megan Foster, EUA 2:43:44Molly Bookmyer, EUA 2:44:07Joyciline Jepkosgei, QUE N/A