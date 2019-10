Mega desafio de Eliud Kipchoge já tem data marcada

Já está definida a data na qual o queniano Eliud Kipchoge vai tentar entrar para a história como o primeiro homem a correr a distância da maratona (42,195 quilómetros) abaixo da barreira das duas horas. Intitulado de INEOS 1:59 Challenge, o mega desafio do atleta queniano está marcado para este sábado, numa janela horária entre as 6 e as 9 da manhã (hora da Áustria, menos uma hora em Portugal) - a decisão final nesta matéria será tomada na sexta-feira."Analisámos os padrões meteorológicos de Viena e as condições parecem-nos ideais em termos de temperatura, humidade, vento e precipitação para a manhã de sábado. Devemos ter um vento inferior a 2m/seg na zona da partida e uma temperatura entre os 5 e os 9 graus centígrados das 5 às 8 da manhã. Depois dessa hora, a temperatura irá aumentar e a humidade descer. Para conseguirmos avançar com o desafio, necessitamos também um período de 24 horas sem chuva, de forma a manter o percurso totalmente seco, algo que irá acontecer também no sábado", declarou Robby Ketchell, chefe do departamento de análise meteorológica do INEOS 1:59 Challenge.Definida a data do desafio, segue-se o período final de preparação para Eliud Kipchoge, nomeadamente com uma mudança a nível nutricional, com o 'carb-loading', que passa essencialmente por um período no qual os hidratos de carbono serão a fonte principal da energia ingerida pelo atleta, num procedimento que tem como propósito 'atestar' os depósitos de glicogénio tendo em vista o dia da verdade.De referir que poderá seguir o INEOS 1:59 Challenge no site de, através da transmissão em stream providenciada pela organização do evento.