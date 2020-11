Mega desafio de Kílian Jornet na pista já tem data e hora marcadas

As condições meteorológicas finalmente colaboraram e o grande desafio de Kilian Jornet já tem data e hora marcadas. Será esta sexta-feira, a partir das 9h30 (hora portuguesa), que o atleta catalão se lançará na busca de um dos mais difíceis recordes do Mundo: maior distância percorrida numa pista ao longo de 24 horas. Na mira do espanhol, de 33 anos, estarão os 303,506 quilómetros fixados em 1997 pelo grego Yiannis Kouros, um registo absolutamente estratosférico que o obrigará a conseguir correr a média de pelo menos 12,6 quilómetros por hora (4'44 minutos por quilómetro).





Intitulado de 'Phantom 24 horas', este desafio obrigará o atleta catalão a completar sensivelmente 759 voltas à pista, que como manda a regra terá 400 metros, a uma média de 1'54 em cada uma delas. E se fazer uma volta a uma pista ligeiramente abaixo dos dois minutos é algo ao alcance até de alguns atletas amadores, já fazê-lo durante 24 horas... tem muito que se lhe diga. O palco deste incrível evento será a pista de Mandalen, na Noruega, uma cidade a cerca de seis horas de Oslo.Promovido pela Salomon, o evento contará com cobertura extensiva nas redes sociais da marca francesa.