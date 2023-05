Meia e Maratona de Barcelona já têm datas para 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Provas tradicionais e cada vez mais procuradas pelos corredores portugueses, a Meia Maratona e a Maratona de Barcelona já têm data marcada para 2024. A 'meia' corre-se a 11 de fevereiro, ao passo que a maratona disputa-se um mês depois, no dia 10 de março. As inscrições para ambas as provas abrem a 1 de junho, estando limitadas a 25 mil nos 21 quilómetros e nos 15 mil nos 42.