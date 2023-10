Meia Maratona de Berlim junta-se às SuperHalfs em 2024

A Meia Maratona de Berlim adere a partir de 2024 ao circuito das SuperHalfs, juntando-se assim a Lisboa, Praga, Copenhaga, Cardiff e Valência. Os corredores terão um período de tempo adicional e uma oportunidade única para atingir a SuperMedalha. Até agora os atletas tinham 36 meses para completar a série de cinco provas. A partir do próximo ano, a GENERALI BERLIN HALF MARATHON passará a fazer parte deste ilustre circuito e os corredores passarão a ter possibilidade de completar seis corridas em vez das originais cinco, tendo para tal um período de 60 meses para concluir o circuito a partir do momento em que completam a primeira prova.Todos os corredores serão incluídos nesta nova SuperJornada com seis corridas, mas aqueles que já começaram a sua aventura terão a possibilidade de receber a SuperMedalha depois de concluírem as originais cinco provas. Aqueles que já concluíram o circuito terão também a opção de prolongar a sua aventura para correr em Berlim.Christian Jost e Jürgen Lock, diretores da SCC EVENTS, expressaram o seu entusiasmo. "Estamos radiantes por juntar-nos ao circuito SuperHalfs com a GENERALI BERLIN HALF MARATHON e damos as boas-vindas a corredores de todo o mundo para viver o charme único da capital alemã. Esta colaboração irá criar uma experiência de corrida ainda mais inesquecível e levará o nosso estimado evento a uma audiência global", sublinharam em conjunto. Por seu turno, Sasho Belovski, diretor geral das SuperHalfs, mostrou-se satisfeito. "O nosso objetivo com as SuperHalfs sempre passou por desafiar e inspirar os corredores a atingir as suas melhores marcas enquanto exploram as cidades mais cativantes da Europa. Estamos radiantes por acolher a GENERALI BERLIN HALF MARATHON na família das SuperHalfs, dando aos corredores uma experiência ainda mais diversa e recompensadora. Com seis provas excecionais, acreditamos que esta expansão irá fazer crescer ainda mais a paixão pelo desporto", frisou.O circuito SuperHalfs já captou a determinação de mais de 20.000 corredores, e com a inclusão da GENERALI BERLIN HALF MARATHON é expectável que este número cresça de forma exponencial. A última corrida de 2023, a Meia Maratona de Valência, vai presenciar o momento da conclusão da quinta e última corrida por parte de 300 corredores, que depois receberão a tão ansiada SuperMedalha. Poderão, claro, optar por continuar a jornada e acrescentar o selo correspondente a Berlim no seu SuperPassaporte.Os participantes da GENERALI BERLIN HALF MARATHON serão informados pela SCC EVENTS assim que seja possível adicionar o número do SuperPassaporte através do seu login pessoal. Recorde-se que o circuito SuperHalfs junta seis das mais belas corridas do mundo, com o objetivo de promover a corrida, o turismo e a sustentabilidade ambiental. A partir da primeira corrida, os participantes podem fazer o download do seu próprio passaporte digital e carimbar todas as suas participações. Os finalistas serão recompensados com benefícios exclusivos, entre eles a inscrição garantida em todas as corridas e merchandising próprio. Depois de superado o desafio, os corredores recebem uma "SuperMedalha" exclusiva.Meia Maratona de Lisboa: domingo, 10 de marçoMeia Maratona de Praga: sábado, 6 de abrilMeia Maratona de Berlim: domingo, 7 de abrilMeia Maratona de Copenhague: domingo, 15 de setembroMeia Maratona de Cardiff: domingo, 6 de outubroMeia Maratona de Valência: domingo, 27 de outubro