Meia Maratona de Matosinhos com novos recordes

A quarta edição da Meia Maratona de Matosinhos fica para a história com novos recordes do percurso, tanto no masculino como no feminino. Na prova masculina, o queniano Josphat Mutula foi o mais forte, vencendo com 1:03:05 horas, um registo que melhora em mais de três minutos a marca de Rui Pedro Silva, que em 2018 tinha corrida a mesma prova em 1:06:17. Mutula acabou com 48 segundos de avançado para o compatriota Peter Wanjiru (1:03:53) e dois minutos e meio para Nuno Lopes, oo melhor dos portugueses, com 1:05:57. Na prova feminina, a marroquina Kawtar Boulaid também pulverizou a melhor marca, baixando-a dos 1:16:33 de Mónica Silva em 2018 para os 1:09.58. Boulaid fechou com quase um minuto de avanço para a queniana Maurine Jemutai (1:10:51) e quase cinco para Rafaela Fonseca (1:14:54).