Meia Maratona de Nova Iorque cancelada devido ao coronavírus

A organização da Meia Maratona de Nova Iorque anunciou esta terça-feira a decisão de cancelar a sua edição deste ano, inicialmente agendada para domingo, devido aos recentes desenvolvimentos do coronavírus. Em comunicado, a New York Road Runners explica que na base da sua decisão está o facto de colocarem "sempre em primeiro lugar a saúde e bem-estar da sua comunidade de corredores", algo que não seria possível com a realização do evento.No mesmo comunicado, a organização da prova novaiorquina, que à partida tinha prevista a presença de 25 mil corredores, assume que a decisão não foi fácil, mas que apesar de todas as medidas aplicadas acabou por se tornar claro que não poderia ser realizada a prova de forma a que a saúde e segurança dos corredores, voluntários, staff, parceiros e espectadores não fosse colocada em causa.Por fim, e ao contrário do sucedido com a Maratona de Tóquio, a organização da 'meia' novaiorquina dará a possibilidade a quem estava inscrito de poder ter o reembolso integral do valor pago ou, caso contrário, transferir a sua inscrição para a edição do próximo ano (ainda que seja necessário pagar novamente a inscrição).