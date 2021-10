Meia Maratona de Valência com recorde mundial feminino na mira

No mesmo dia em que a World Athletics anunciou que o tempo feito por Yalemzerf Yehualaw em agosto, na Antrim Coast Half Marathon, não contava como recorde mundial, a Meia Maratona de Valência apresentou-se esta sexta-feira numa conferência na qual apontou claramente a um novo máximo, este agora de forma legal (esperam os organizadores...). E uma das principais candidatas será mesmo a etíope Yehualaw, que voltará a desafiar-se na distância com a ambição clara de confirmar o que 54 metros lhe 'roubaram' na Irlanda.





"Teve impacto psicológico saber disso, mas estou pronta para o bater novamente", assegurou a atleta etíope esta sexta-feira, numa conferência de imprensa na qual, em jeito de futurologia, viu uma marca em torno das 1:03:30 como algo possível no futuro próximo para o recorde feminino. Por curiosidade, a marca neste momento está nos 1:04:02, fixada por Ruth Chepngetich, em Istambul.Outra grande candidata será Letesenbet Gidey, uma também etíope que já tem um recorde mundial conseguido em Valência (5000 metros) - tem também outros, nos 10 e 15 quilómetros - e que na cidade espanhola este domingo fará a sua estreia na distância. E mesmo sendo um caminho ainda desconhecido, Gidey não tem falta de ambição. "Já sou a recordista dos 15 quilómetros e preparei-me para isso. É a minha primeira meia maratona, mas posso bater o recorde do Mundo", atirou a atleta de 23 anos, que também num exercício de futurologia foi mais ambiciosa: vê o cronómetro feminino da 'meia' parar no futuro próximo em 1:02:30.No pelotão feminino estará também presente a portuguesa Jessica Augusto, que já este ano foi 14.ª na Great Manchester Run, em Manchester, com 36:07 minutos. Este será o regresso à meia maratona mais de um ano depois dos Mundiais, nos quais foi 82.ª, com 1:15:29.Terceiro mais rápido da história, com uma marca conseguida também em Valência no ano passado, Rhonex Kipruto entra em prova como o grande favorito a vencer a corrida masculina e na hora de apontar um objetivo não quis ser tão ambicioso como as senhoras, apontando como alvo 'apenas' baixar da barreira dos 58 minutos - o recorde pessoal do queniano é de 57:49.