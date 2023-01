'Mind Games - The Experiment' mostra impacto do desporto na mente: documentário disponível no Prime Video

Já está disponível na plataforma Prime Video o documentário 'Mind Games - The Experiment', que nasce a partir de um estudo iniciado pela ASICS, que tem como propósito analisar o efeito que a atividade física tem no cérebro, até mesmo nas mentes mais brilhantes.Numa experiência única, a ASICS convidou jogadores de competição de todo o mundo - Kassa Korley, Ryoei Hirano, Ben Pridmore e Sherry Nhan, especializados em Xadrez, Mahjong, Memória e Esports -, para iniciar um programa de exercícios. Após quatro meses de exercício regular, as suas mentes melhoraram significativamente e apresentaram-se num nível de competição ainda mais elevado. Desde o aumento da memória a curto prazo ao aumento dos níveis de concentração, o exercício aumentou o poder do cérebro e mostrou ter a capacidade para ser a solução para nos ajudar a passar nos exames ou a destacarmo-nos no trabalho.Brendon Stubbs, um investigador reconhecido no movimento e na mente, desenvolveu e conduziu a experiência. Cada jogador seguiu um programa de treino criado pelo corredor que se tornou num treinador internacional, Andrew Kastor. O programa incluía cardio de impacto médio e treino de força, e aumentou os níveis de exercício dos jogadores para 150 minutos por semana. O Professor Stubbs avaliou a melhoria mental dos participantes com base no seu desempenho nos jogos da mente, testes cognitivos e questionários de bem-estar ao longo do período de investigação de quatro meses.E os resultados não poderiam ter sido mais claros. "Todos sabemos que o exercício é bom para a nossa saúde mental e física, mas o impacto no funcionamento cognitivo tem sido menos explorado. Queríamos analisar os efeitos do exercício em pessoas que dependiam das suas capacidades cognitivas - jogadores de jogos da mente competitivos. Os nossos resultados apresentam melhorias significativas nas suas funções cognitivas, incluindo níveis de concentração e capacidades de resolução de problemas", declarou o Professor Brendon Stubbs.Já Andrew Kastor, o principal treinador do estudo, assumiu-se surpreendido com os resultados apresentados. "Estes resultados são surpreendentes e falam sobre o poder do exercício. A maioria dos jogadores não conseguia correr mais de um minuto no início do estudo, pelo que os seus programas de treino tiveram de ser moderados. 150 minutos numa semana parece muito, mas quando separados podem ser 5 séries de 30 minutos. Não importa o nível de condicionamento físico, os benefícios mentais do exercício são acessíveis a todos."