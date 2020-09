Mo Farah vence meia maratona uma semana depois do recorde da hora

Uma semana depois de ter fixado um novo recorde da hora em pista, Mo Farah voltou este sábado às provas de estrada, na Meia Maratona de Antrim Coast, e ainda que não tenha conseguido o seu objetivo principal - bater o recorde britânico da 'meia', fixado pelo próprio em Lisboa, em 2015 -, mostrou estar efetivamente numa condição física invejável. Especialmente aos 37 anos...





É que, no espaço de somente oito dias, o britânico fez o equivalente a duas meias maratonas a 'fundo', conseguindo em ambas registos bem positivos. A primeira foi na semana passada, no tal recorde da hora, onde conseguiu fazer 21.300 metros, o que lhe dará um tempo de passagem à 'meia' de 59:25. Tudo isto com a exigência adicional de ter feito essa distância em sapatilhas de pista, as quais acabam sempre por 'massacrar' as articulações bem mais do que as que utiliza em estrada.Ora, este sábado, na Irlanda do Norte, agora calçado com as suas Nike Vaporfly Next%, Sir Mo fez uma 'meia' em estrada em 1:00:31, o que basicamente dá duas meias maratonas feitas em cerca de duas horas. Isto no espaço de uma semana! E, recordamos, Mo Farah tem 37 anos... Escusado será dizer que venceu a prova norte-irlandesa - apenas aberta a elite, com 43 homens à partida -, relegando para o segundo posto Marc Scott (a 12 segundos) e Ben Connor (a 28'').Quanto à prova feminina, com 18 corredoras à partida, venceu Lily Partridge, com 1:11:36 horas, à frente de Sam Harrison (1:11:58) e Clara Evans (1:12:21).