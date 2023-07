Mo Katir bate recorde europeu dos 5.000 metros no Mónaco

View this post on Instagram A post shared by European Athletics (@europeanathletics)

Num Meeting do Mónaco que viu Faith Kipyegon registar mais um recorde mundial - na milha -, o espanhol Mohamed Katir também foi figura, no caso por ter fixado um novo máximo europeu dos 5.000 metros.Com 12:45.01 minutos, o atleta espanhol de origem marroquina foi apenas 4.º na prova - atrás de um pódio totalmente etíope com Hagos Gebrhiwet (12:42.18), Berihu Aregawi (12:42.58) e Telahun Haile Bekele (12:42.70) -, mas isso foi quanto baste para pulverizar a anterior melhor marca continental, que até agora estava na posse de Jakob Ingebrigtsen (12:48.45). Desta prova de realçar ainda a exibição de Jacob Kiplimo, que foi apenas sexto, com 12:48.78.Katir e Ingebrigtsen, refira-se, vão certamente enfrentar-se dentro de menos de um mês em Budapeste, nuns Mundiais que prometem... e muito!