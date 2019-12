Monsanto recebe primeiro treino para a São Silvestre de Lisboa

Realiza-se este sábado, a partir das 10 horas, o primeiro de três treinos de preparação para a São Silvestre de Lisboa. Com o Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto, como ponto de partida, o apronto contará com a presença de várias figuras públicas, nomeadamente Jorge Corrula e Isabel Silva, embaixadores da New Balance, a marca desportiva oficial do evento, assim como de Hermano Ferreira e Melanie Santos, os atletas de elite convidados para orientar os trabalhos.





De notar que o treino é aberto a todos os interessados.