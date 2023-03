Neozelandês Zane Robertson suspenso por 8 anos devido a teste positivo a EPO

O neozelandês Zane Robertson é o mais recente nome conceituado do atletismo a entrar na lista de atletas apanhados nas malhas do doping e com uma pesada pena de 8 anos para cumprir. E, tal como tantos casos recentes, o atleta de 33 anos acusou EPO, uma substância cada vez mais detetada nos controlos feitos a atletas do Quénia, o país onde treina e vive há vários anos.De acordo com a Federação de Atletismo da Nova Zelândia, Zane Robertson acusou a substância proibida num controlo feito a 22 de maio do ano passado, após a Great Manchester Run, em Inglaterra. De lá para cá travou uma tentativa de defesa, na qual acabou por se 'afundar' ainda mais, já que a investigação levada a cabo pelas autoridades determinou que utilizou factos falsos para procurar a absolvição. Por isso, para lá dos quatro anos de suspensão pela utilização de substâncias proibidas, o neozelandês foi também sancionado com quatro adicionais por falsificar factos.Em concreto está o facto de, na sua primeira tentativa de defesa, ter dito que a injeção de EPO de que foi alvo se deu no momento em que pensava que estava a ser vacinado contra a Covid-19. Zane apresentou mesmo documentos assinados por um suposto médico a confirmar a situação, mas toda a teoria acabou desmontada, já que a unidade de saúde que citou negou a presença do atleta naquelas datas e também que os médicos citados fossem na verdade... médicos.Sem outro remédio, o atleta neozelandês deixou cair a tese apresentada e viria a confessar a presença das substâncias proibidas no seu organismo, mas acabou por não prosseguir a sua defesa e as autoridades anunciaram agora a pesada suspensão em face da aparente desistência neste processo.Medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth de 2014 (nos 5.000 metros), Zane Robertson participou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e Tóquio, tendo na sua posse os recordes nacionais dos 10 quilómetros (27:28), meia maratona (59:47) e maratona (2:08:19). Atualmente vive no Quénia e tem um projeto em que treina atletas profissionais e amadores.