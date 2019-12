New Balance 1500v5: uma (inesperada) boa escolha para a maratona

Longe vão os tempos em que as marcas apenas nos davam modelos pesados e carregados de amortecimento para correr maratonas. A tecnologia evoluiu, as exigências dos corredores também e são cada vez mais as opções para quem quer correr uma prova de longa distância sem ter de 'carregar' nos pés umas sapatilhas com mais de 300 gramas. É certo que nem todos o podem evitar - na prática tudo depende do peso do corredor e da sua forma de correr -, mas a verdade é que há possibilidades de escolha para todos os gostos.Uma delas são as New Balance 1500v5, umas máquinas lançadas pela marca norte-americana há um ano (já está no mercado a versão 6) e que em Nova Iorque se revelaram as parceiras ideiais para atacar as ruas da maratona mais importante do Mundo.Leves e responsivas, as 1500v5 destacaram-se especialmente pela sua resposta no percurso de sobe e desce nova-iorquino, já que a sola, de desenho e formato bastante agressivo, ajudou imenso à tração e a manter o ritmo na hora de enfrentar as várias subidas do percurso.E não se pense que a leveza (cerca de 230 gramas) se fez notar ao longo dos 42 quilómetros e 195 metros no que à falta de amortecimento diz respeito. Na verdade, confessamos que sentimos algum receio que isso acontecesse, porque o máximo a que as tínhamos levado tinham sido 32 quilómetros, mas a verdade é que em absolutamente nenhum momento se sentiu alguma falta de estabilidade ou amortecimento durante a maratona. É que ele está lá - graças à plataforma REVlite -, só que numa dose bem menos generosa do que aquela que encontramos em modelos com maior peso, que estão idealizados para corredores algo mais pesados e também mais lentos.Aqui a lógica é simples e não foge muito disto: quanto mais leve for o corredor, mais seguro se pode sentir com uma sapatilha mais leve. A fórmula não é exata, até porque o peso do corredor na corrida não é tudo, mas é algo que regra geral faz a diferença.Voltando às características destas 1500v5, de notar o seu visual agressivo, com um símbolo da New Balance a rasgar toda a zona exterior, a qual está pensada e construída numa ótica de poupança de peso, utilizando materiais leves e também respiráveis. Uma poupança de peso que se nota também na malha bastante fina e respirável, assim como a total ausência de costuras na zona exterior.Por fim, falar do ajuste da sapatilha, que ao ter a língua cosida de ambos os lados acaba por abraçar o nosso pé de uma forma praticamente perfeita, permitindo que a segurança e conforto na hora de correr estejam praticamente garantidos. Um atributo particularmente importante para quem quer utilizar este modelo no dia da verdade, no dia em que irão colocar em prática todo o trabalho desenvolvido ao longo de muitas semanas de treino.Quanto às utilizações mais indicadas, e tendo sempre em conta que estamos a falar de um corredor com peso médio-baixo, estas 1500v5 são umas sapatilhas com desempenho bastante satisfatório em todo o tipo de provas até à maratona (resultam ainda melhor nos 10 quilómetros e na 'meia'), podendo também ser uma escolha certeira para treinos rápidos e intervalados. Caso o corredor tenha um peso médio-alto, aí a recomendação passa pelo uso em provas curtas e em treinos intervalados. Mais do que isso... é arriscar em demasia.- Um modelo leve e responsivo, que pode ser utilizado até à maratona? O que mais podemos (nós, corredores de peso médio-baixo) desejar? Não é perfeito e não vai encaixar no pé de todos os corredores, mas do uso que lhe demos foi claramente uma aposta certeira.- O visual agressivo encanta ao primeiro olhar. Se o modelo escolhido for o mais branco, aí se calhar vão ter um problema em mantê-las limpas...- Ao contrário de outros modelos de competição, estas 1500v5 não são nada apertadas. Aliás, o ajuste é mesmo uma das notas de maior destaque destas sapatilhas. Até mesmo a colocação de uma alça para as tirar (muito apreciada pelos triatletas) ajuda a tornar a experiência em algo fantástico.- A sola, com um visual agressivo, tem uma tração absolutamente incrível. Se a prova tiver subidas... serão tremendas na resposta.- É um problema recorrente em modelos rápidos e de competição: a durabilidade. Já levámos uns 300 quilómetros de utilização e arriscamos dizer que estas 1500v5 não durarão muito mais do que 500. Até podem continuar a ser utilizadas depois disso, mas aí o mais certo é o desgaste fazer-se notar na sola e também o amortecimento (que já é pouco...) desaparecer por completo.: 230 gramas (modelo 42 masculino): 6mm (17 mm/23 mm): 140 euros: neutra: praticamente todo o tipo de treinos e provas, especialmente para corredores de peso médio-baixo. Pode ser utilizado dos 5k à maratona.