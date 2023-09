New Balance Fresh Foam X Hierro v7: segurança máxima para todos os terrenos

Composto de sola Vibram promete uma boa durabilidade



Normalmente somos mais dados a correr na estrada, mas todas as desculpas são boas para sair um pouco do asfalto e partir à aventura nos trilhos com terra batida e até um percurso algo mais sinuoso e 'perigoso'. Então se isso envolver testar ao máximo as potencialidades de umas New Balance Fresh Foam X Hierro v7... melhor ainda. Nunca tínhamos testado modelos de trail da marca norte-americana e, por isso, não havia propriamente uma base de comparação, mas o facto de esta ser a sétima evolução dava-nos logo uma (pequena) segurança. O que experienciámos confirmou essa expectativa.Com 301 gramas no modelo masculino, estas Fresh Foam (FF) X Hierro v7 não são propriamente as mais leves do mercado, mas esse acaba por ser o preço a pagar para ter um modelo que entrega uma experiência de corrida confortável, segura e sem percalços - e até estão mais leves do que as suas antecessoras. Na verdade, estas novas sapatilhas da New Balance não são apenas de trail. São um todo-o-terreno e isso dá-lhes, desde logo, uma característica importante, já que permitem enfrentar provas de condições mistas sem problemas. Seja a correr rápido, seja a correr lento, seja a caminhar simplesmente. Não comprometem em asfalto, são super seguras no piso mais irregular. Aí entra em ação a sola Vibram, que consegue agarrar até nos pisos mais soltos. No molhado - que tivemos uma pequena chance de experenciar - pareceram-nos também dar uma resposta muito boa.Além da experiência de corrida segura e bem apoiada no solo, correr implica também uma boa relação entre o conforto, amortecimento e retorno de energia. E nisso a nova espuma da New Balance, a Fresh Foam X, faz o seu papel na perfeição. Com um drop de 8mm (um número relativamente comum neste tipo de sapatilhas), as FF X Hierro v7 pareceram-nos muito boas tanto em movimentos de descida, com suficiente amortecimento para suportar as 'pancadas', e também responsivas o suficiente para correr em plano ou até em subida.No topo, a New Balance não facilitou na qualidade dos materiais. Um pouco à imagem daquilo que faz normalmente nos modelos de estrada. O 'upper' é respirável, mas ao mesmo tempo bastante resistente. A língua é bastante bem acolchoada e os cordões (algo robustos) são muito eficazes na fixação. Na zona superior destaca-se também a tecnologia Toe Protect, que tem como propósito proteger o pé de todo o tipo de obstáculos que possam surgir no caminho e impedir que se 'intrometam' no interior das sapatilhas - e causar danos físicos.Voltando à sola, de notar apenas que a durabilidade deste composto parece apontar para uma vida útil bastante larga, mesmo com utilização no mais abrasivo piso de asfalto.As Fresh Foam X Hierro v7 estão à venda no mercado por 160 euros.