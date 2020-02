New Balance FuelCell TC: placa de fibra de carbono como estrela

Estamos habituados a ver as marcas a apenas colocarem placas de fibra de carbono em modelos de performance e a verdade é que todos esperavam que o primeiro lançamento da New Balance nesta nova tendência fosse precisamente para provas. Só que a marca norte-americana tinha outras ideias e, ainda antes de apresentar a sua grande aposta para os atletas mais rápidos, decidiu colocar no mercado um modelo para treinos diários.





Trata-se do FuelCell TC (TC significa "Training and Competition" – treino e competição), um modelo de aproximadamente 250 gramas com um drop de 8 mm, que conta com a tal placa de fibra de carbono e ainda a espuma de meia-sola FuelCell, que tanto sucesso fez no ano passado. Segundo a NB, este novo modelo pretende atender às necessidades de quem pretende correr rápido dos 5 aos 42 km, sem ter a necessidade de investir um valor exagerado por umas sapatilhas.É certo que os pormenores 'premium' ficarão guardados para o modelo estrela – o FuelCell RC –, mas a verdade é que atendendo ao preço praticado (200€) é bem provável que este seja um dos modelos preferidos dos corredores ‘comuns’ da marca, até porque promete velocidade e suporte para a longa distância, se sem superar a barreira dos 200 euros (na verdade está em 'cima' dela).Na prática, refira-se, este é um modelo que poderá ser colocado na mesma 'gaveta' que o Zoom Fly: uma sapatilha rápida, utilizável em provas, mas que pode igualmente render bem em treinos diários.