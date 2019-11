New Balance junta caras conhecidas para preparar a São Silvestre de Lisboa

Marca que este ano se associa pela primeira vez à São Silvestre de Lisboa, a New Balance realizou esta terça-feira a primeira de várias atividades que tem previstas de olho na conceituada prova da capital, ao juntar várias figuras públicas (Jorge Corrula, João Mota, Marco Costa, Raquel Sampaio, Lourenço Mimoso, Catarina Miranda, Luís Marvão, Hélder Tavares, entre outros) para um treino de preparação orientado pelo PT Pedro Correia.





Realizado no Club de Padel de Alcântara, este evento reuniu várias personalidades ligadas à marca e serviu também de tiro de partida para o que aí vem, com mais três treinos de preparação, estes abertos ao público, marcados para 7, 14 e 21 de dezembro, em Monsanto. Nestes treinos, refira-se, a New Balance irá sortear alguns produtos e irá igualmente permitir a experimentação de modelos da marca, nomeadamente o Beacon v2, a sapatilha oficial da edição deste ano da São Silvestre de Lisboa.Lembre-se que a New Balance se associa pela primeira vez à São Silvestre da capital, num entendimento válido até 2021 . Dessa ligação nasceu já a divulgação da camisola técnica, uma 'longsleeve' verde