New Balance juntou caras conhecidas para mostrar principais apostas

A New Balance juntou esta quinta-feira em Lisboa várias embaixadores e amigos da marca, num Open Day no qual apresentou as principais novidades da coleção Outono-Inverno 23/24. Nomes como Jorge Corrula ou Isabel Silva estiveram presentes no evento - intitulado de New Balance Art Gallery -, que contou com música, muitas surpresas e animação. A fadista Beatriz Rosário, tal como Julinho KSD e Progressivu estiveram encarregues de animar o evento, dando um colorido especial a uma tarde que foi de festa na zona oriental de Lisboa.Do ponto de vista dos produtos apresentados, a New Balance enalteceu cinco modelos de corrida, quatro de estrada e um voltado para o trail. O maior destaque são as. Tratam-se das sapatilhas de competição da marca norte-americana, pensadas somente para o dia de prova. Munidas da espuma FuelCell, as SuperComp Elite v3 contam com uma placa de fibra de carbono na meia-sola (o chamado Energy Arc) e apresentam uma parte superior em malha de engenharia com aba incorporada. Pesam 230 gramas e contam com um drop de 4mm.O segundo modelo a destacar é também da família, no caso o. Como o nome indica, tratam-se de umas sapatilhas capazes de serem utilizadas em ambiente de treino, especialmente pensadas para os dias que pedem velocidade. pesam 287 gramas, têm um drop de 6mm e contam também com espuma FuelCell e um Energy Arc na meia-sola.Para um uso mais diário, a New Balance mantém a aposta no 1080, aqui apresentado na versão. Daily trainer histórico da marca, este modelo pesa 262 gramas e conta com um drop de 6mm. Apresenta na sua meia sola a espuma Fresh Foam X, pensada para dar um amortecimento premium à corrida, e conta com uma borracha NDurance na sola, que fornece proteção em áreas de desgaste elevado para obter um melhor rendimento.Noutro âmbito, a pedir velocidade, mas sem placa de fibra de carbono, surgem as. É o modelo de estrada mais pesado de todos os que foram mostrados (302 gramas), mas é também aquele que apresenta também uma versatilidade maior. Tem a espuma FuelCell na meia-sola para ajudar na propulsão a cada passada, que surge aqui combinada com uma placa em TPU para elevar o retorno de energia. Na parte superior tem uma construção sem costuras para melhorar o ajuste e conta ainda com um fecho com atacadores ajustável para um ajuste personalizado.O outro modelo presente, o, que como o nome indica são umas sapatilhas para ser utilizadas no trail. São também da família SuperComp, contando por isso com espuma FuelCell na meia-sola e também o Energy Arc. A parte superior é feita com uma malha e tecido sintético para dar leveza e durabilidade, tendo ainda uma superfície de sola em Vibram Lightbase e Vibram Megagrip que permite uma redução de peso sem perder aderência, tracção e durabilidade. Pesam 272 gramas.Além de Isabel Silva e Jorge Corrula, pelo espaço criado pela New Balance passaram ainda outras caras conhecidas, como Catarina Gouveia (atriz e influencer digital), Mónica Jardim (apresentadora), April Ivy (cantora), Joana Aguiar (atriz), Débora Monteiro (atriz), Inês Faria (atriz), Filipe Corte-Real Matos (ator), Gonçalo Roque (locutor Cidade FM) e Tiago Bandeira (cantor).