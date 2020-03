New Balance passa a produzir máscaras em tempo de crise por causa do coronavírus

Em tempos de crise à conta do surto do coronavírus, a marca norte-americana New Balance decidiu colocar de lado o seu mercado principal, que passa pela criação e produção de produtos desportivos, para se voltar para a produção em massa de máscaras de proteção para entregar ao pessoal médico que nos Estados Unidos combate de forma diária a evolução da COVID-19.





De acordo com o comunicado da marca, a fábrica de Lawrence, no Massachusetts, já iniciou o processo de criação de um protótipo de uma máscara, que em breve irá também passar a ser produzido "em massa" nas suas outras fábricas. Depois disso, segundo a NB, a ideia passa por colocar os modelos criados à disposição dos médicos e enfermeiros que estão na linha da frente.