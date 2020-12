New Balance volta a estar ao lado da São Silvestre de Lisboa

Apesar de a pandemia de Covid-19 ter impedido que a corrida fosse para as ruas da capital, a São Silvestre de Lisboa vai contar com o apoio da New Balance mesmo na sua versão virtual. Marca que está associada à prova da HMS Sports desde o ano passado, a NB irá ajudar a compor o kit de participação entregue a todos os inscritos, no qual se destaca a camisola técnica oficial, de cor amarela, que tal como em 2019 irá contar com a presença com um design alusivo à capital.





A São Silvestre de Lisboa, recorde-se, será feita em ambiente virtual, com os inscritos a serem convidados a fazer as suas corridas de 10 quilómetros nos dia 26 e 27 de dezembro onde quer que se encontrem. O valor de cada inscrição é de 9 euros, uma verba da qual 1 euro irá reverter a favor da Rede de Emergência Alimentar.