Nike lança sapatilhas que prometem reduzir risco de lesão em 52%

Depois dos modelos rápidos como o Vaporfly 4% e Next%, que permitiram a muitos atletas atingirem novos recordes pessoais, a Nike apresentou esta semana umas novas sapatilhas que prometem reduzir de forma drástica o risco de lesão. Trata-se do React Infinity Run, um modelo que segundo os dados apresentados pela marca norte-americana reduz em 52% o risco de lesão em comparação com um outro modelo. A questão aqui é que a escolha de ponto de comparação é Air Zoom Structure 22, um modelo da Nike, o que certamente deixará os corredores que o usam algo 'receosos'. Afinal de contas ninguém quer correr com um modelo que, supostamente, pode provocar lesões...





Os dados foram recolhidos através de um estudo da British Columbia Sports Medicine Research Foundation (BCSMRF), que organizou dois grupos de treino para uma meia maratona, num total de 226 corredores. Metade utilizou o React Infinity Run e a outra metade ficou com o Structure 22, um modelo tradicional de controlo de estabilidade. Feito o período de estudo, 30% dos corredores que utilizaram o Structure 22 reportaram algum tipo de problema físico ao longo da preparação, ao passo que dos que tiveram à sua disposição o novo modelo apenas 14% se queixaram de problemas.Promessas à parte: vamos aos dados do novo modelo. À venda por um preço à volta dos 160 euros (ainda não foram anunciadas informações para o mercado nacional), o React Infinity Run conta com mais amortecimento (mais 24% em comparação com o Epic React), e tem uma altura de meia-sola algo superior, passando a 9mm de drop, com 34mm no calcanhar e 25 na biqueira. Quanto ao peso, o novo modelo passa a estar abaixo dos 250 gramas no modelo 43 (248g), ao passo que o Epic React Flyknit 2 pesava 275g.