Nike vai oferecer Alphafly NEXT% a todos os participantes dos trials norte-americanos

Golpe de marketing ou uma tentativa de tornar o jogo em algo justo? Eis a dúvida que surgiu na imprensa generalizada assim que se soube da decisão da Nike em colocar à disposição de forma gratuita a todos os atletas presentes nos trials olímpicos da maratona modelos do novíssimo Alphafly NEXT%. Sapatilhas que levaram Eliud Kipchoge a quebrar a barreira das duas horas na maratona, as Alphafly NEXT% são provavelmente o modelo que mais controvérsia gerou nos últimos tempos e a marca norte-americana parece estar claramente a querer aproveitar a onda.





Ao todo, tendo em conta que estarão presentes à partida no sábado cerca de 800 atletas, a Nike dará um total de 800 modelos novos em folha aos participantes, que os poderão recolher na feira da prova nos dias prévios à mesma. E a parte mais curiosa de tudo é que a Nike não 'obriga' os atletas em causa a utilizá-los na prova. Basicamente, oferece e quem quiser utilizar... utiliza. Quem não quiser, recolherá o par correspondente e ou o guardará ou colocará à venda em plataformas de transação de produtos, nomeadamente o eBay.