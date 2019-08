Norte-americano corre 100 milhas em pista coberta a... 4:13 min/km

O norte-americano Zach Bitter fixou este sábado um novo recorde mundial das 100 milhas em pista coberta, ao cumprir a mítica distância (160,9 quilómetros) em 11:19:13 horas, a um ritmo médio de 4:13 minutos por quilómetro! O feito aconteceu em Wisconsin, numa longa corrida que permitiu ao ultramaratonista superar em quase nove minutos o anterior recorde, que pertencia ao russo Oleg Kharitonov.





Mas Bitter não se ficou pelas 100 milhas. A sentir-se bem e com as 12 horas ali ao lado, o atleta norte-americano decidiu correr mais 41 minutos, nos quais conseguiu fazer 4,88 milhas extra, chegando desta forma aos 168.6 quilómetros em meio dia.Para se ter noção do feito alcançado, o atleta norte-americano conseguiu correr a distância correspondente a quatro maratonas... sempre abaixo das três horas (sensivelmente em 2:55 horas em cada uma delas).