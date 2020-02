Norte-americanos usam laser para controlar legalidade das sapatilhas nos trials olímpicos

As normas da World Athletics apenas entram em vigor em finais de abril, mas a Federação de Atletismo dos Estados Unidos está já a levar muito a sério as novas regras no que às sapatilhas diz respeito. A primeira medida já notada foi a utilização de lasers para medir a altura da meia-sola das sapatilhas que serão utilizadas nos trials olímpicos da maratona, que este sábado definirão os representantes do país nos Jogos de Tóquio.





Segundo detalhou o Road Runners Club of America na sua conta de Instagram, todas as sapatilhas serão colocadas em teste na véspera da corrida e serão igualmente inspecionadas no dia da mesma. Tudo para garantir que ninguém se apresenta na prova de Atlanta, na tarde de sábado, com sapatilhas que possam não estar de acordo com as novas regras.Os trials olímpicos norte-americanos, refira-se, ficaram já marcados por uma situação inusitada, com a Nike a colocar à disposição de todos os corredores de forma gratuita o seu AlphaFly NEXT% . De resto, outras marcas irão também colocar em teste (mas neste caso apenas para os seus atletas de elite) as suas apostas com placa de fibra de carbono, nomeadamente a Saucony, Adidas, Brooks ou Skechers.