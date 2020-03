Novas sapatilhas da Nike à venda no eBay por... 1000 euros!

Quando a Nike decidiu, na semana passada, colocar as sapatilhas AlphaFly Next% à disposição de forma gratuita a todos os atletas presentes nos trials norte-americanos da maratona parecia óbvio que muitos deles se iriam aproveitar para fazer negócio. Na altura levantámos a possibilidade de muitos desses modelos serem colocados à venda no eBay e ao que parece... tínhamos razão.





São já vários os anúncios que circulam na plataforma de vendas, com preços bastante inflacionados, bem acima dos 275 dólares a que a Nike decidiu lançar o seu modelo mais recente. Um deles, vendido em leilão, rendeu a incrível soma de 1200 euros a um atleta que os utilizou apenas em pouco mais de seis quilómetros. "Praticamente novos ainda com a caixa. Corri 4 milhas fáceis com eles antes dos trials norte-americanos da maratona e decidi depois fazer a prova com outras sapatilhas. Podem ver uma ligeira marca de uso na sola numa das fotos", podia ler-se no anúncio, claramente publicado por um dos 460 atletas que utilizaram o modelo nos trials - num total de 700 corredores presentes.Há outros anúncios ainda ativos, com valores de licitação ainda nos 700 euros, um valor mais baixo do que o exemplo acima mas que representa mais do dobro do preço de venda original.