Nuno Lopes e Ana Mafalda Ferreira vencem Maratona da Europa

Nuno Lopes, do Feirense, e Ana Mafalda Ferreira, do Sporting, venceram este domingo a Maratona da Europa, uma prova que reuniu milhares de atletas na cidade de Aveiro e que acabou com recordes do percurso tanto nos homens como nas mulheres.Nos homens, Nuno Lopes contou com a preciosa colaboração de Paulo Paula numa primeira fase, acabando por cruzar a linha de meta em 2:19.15 horas. O tempo do atleta do Feirense poderia ter sido ligeiramente melhor, não tivesse havido um pequeno percalço com um carro da organização. Fecharam o pódio Carlos Costa (2:22:00) e Paulo Rosário (2:27:08).Quanto a Ana Mafalda Ferreira, triunfo em 2:31.26, naquela que foi a sua primeira maratona de carreira. Dulce Félix, de regresso à distância mítica, foi segunda, com 2:36.52.