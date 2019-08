Nunca a sola de umas sapatilhas descreveu de forma tão perfeita o atleta para o qual foram desenhadas. Eis as novas 'armas' de Eliud Kipchoge, que segundo imagens que circulam nas redes sociais terão um estranho formato a fazer lembrar um... extraterrestre.





A imagem, partilhada por uma conta especializada, mostra em pormenor a sola do protótipo da Nike que o queniano tem utilizado nos treinos e que, muito provavelmente, também calçará em Viena, no INEOS 1:59 Challenge, onde o objetivo claro é baixar da barreira das duas horas na maratona.Para lá da imagem da sola, circulam já imagens do perfil da sapatilha, no qual se pode observar um estranho 'buraco' na zona intermédia. Pode não ser o mais bonito... mas se der recorde do Mundo certamente promete ser um sucesso.