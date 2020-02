O lançamento mais esperado: Nike vai colocar Alphafly NEXT% à venda no final do mês

Nem uma semana depois do anúncio das novas regras por parte da World Athletics (WA), a Nike mostrou ao mundo de forma oficial o seu modelo mais esperado e com a garantia de que o mesmo está de acordo com os novos regulamentos. A apresentação foi feita esta quarta-feira, em Nova Iorque, num evento no qual a marca norte-americana mostrou as suas três apostas para o novo ano, de olho nos Jogos Olímpicos: o Alphafly NEXT%, o Tempo NEXT% e o Tempo NEXT% FlyEase.





A principal estrela da noite em Nova Iorque foi precisamente o Alphafly NEXT%, um modelo inspirado naquele que foi utilizado por Eliud Kipchoge no INEOS 1:59 Challenge, aqui apresentado também num esquema de cores alternativo. E ao contrário do que se esperava, segundo a Nike este novo modelo cumpre todas as regras impostas pela World Athletics, nomeadamente no que à grossura da meia-sola diz respeito (os números não foram revelados). "Estamos muito satisfeitos pelo facto de a série Vaporfly e Alphafly NEXT% serem legais. Vamos continuar em diálogo com a World Athletics e com a indústria para definir uma base no que ao calçado diz respeito, de forma a atender às necessidades dos atletas de elite e também dos corredores amadores", assegurou uma fonte da marca à Runner's World.O que se sabe desde já é que este Alphafly NEXT% contará apenas com uma placa de fibra de carbono na meia-sola (chegou a falar-se na existência de três), terá uma maior dose da espuma ZoomX e contará com dois Air Pods na zona por baixo do metatarso. A juntar a tudo isto, estas novas sapatilhas contam com um upper feito em Atomknit, uma evolução do bem sucedido Flyknit, que segundo a Nike é bastante respirável e não absorve o suor, o que permitirá à sapatilha manter-se leve, mesmo com temperaturas elevadas (como se espera em Tóquio).Quanto à data de lançamento, a Nike irá colocar as primeiras unidades à venda no último dia de fevereiro, ainda por um preço por anunciar (espera-se que seja superior a 300€... pelo menos!). Quanto ao lançamento público do modelo, deverá acontecer algures na Primavera, a tempo de cumprir a regra imposta pela WA, de ter o modelo disponível ao público quatro meses antes de ser colocado em competição.Para lá do moderníssimo Alphafly NEXT%, a Nike anunciou também o Tempo NEXT%, um modelo menos evoluído destinado aos treinos diários. A maior diferença (pelo menos na ficha técnica) é a ausência de uma placa de fibra de carbono - é utilizada uma placa feita de um "material composto" -, já que de resto continuará a ter a espuma ZoomX (numa menor quantidade) e ainda os dois Air Pods na zona por baixo do metatarso. Ao que tudo indica, este modelo estará à venda por 200 euros, devendo ser colocado no mercado ao mesmo tempo que o Alphafly NEXT%.A finalizar, o outro lançamento foi o Tempo NEXT% FlyEase, um modelo para a pista, com um placa de fibra de carbono e ainda um 'upper' de Atomknit, o mesmo que o modelo principal de estrada.