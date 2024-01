Oito portugueses na elite da Maratona de Sevilha

A um mês da sua realização, a 18 de fevereiro, a Maratona de Sevilha deu conta esta quinta-feira dos nomes que fazem parte da lista de elite, na qual marcam presença oito atletas portugueses, cinco homens e três mulheres.No pelotão feminino estarão Hermano Ferreira (2:12:52), Nuno Lopes (2:13:41), José Sousa (2:14:49), Fábio Oliveira (2:14:51) e Hélio Gomes (2:15:51), ao passo que nas senhoras surgem inscritas Sara Moreira (2:24:49), Solange Jesus (2:28:15) e Monica Silva (2:34:02).Nota para Sara Moreira, de 38 anos, a sétima atleta com melhor recorde na elite, que, a confirmar-se a presença, estará de regresso aos palcos internacionais, depois de ter desistido na Maratona dos Europeus de 2022. E ainda para Solange Jesus, que terá em Sevilha a maratona escolhida para tentar o ataque à marca de qualificação olímpica (2:26:50), depois de ter sido 11.ª em Nova Iorque, com 2:34:37.Relativamente à restante composição da elite, a Maratona de Sevilha contará com a presença dos dois últimos vencedores masculinos, num total de 10 com marcas abaixo das 2:06. Especial destaque para os etíopes Asrar Hiyrden (2:04:43) e Gadisa Birhanu Shumie (2:04:59), o eritreu Okubay Tsegay (2:05:20), o francês Morhad Amdouni (2:05:22), o israelita Gashau Ayale (2:05:33), Deresa Geleta Ulfata (2:05:51) ou o italiano Yemaneberhan Crippa. Já nas senhoras, há sete atletas com marcas abaixo das 2:25, incluindo a referida Sara Moreira. Para lá da portuguesa, nota para Azmera Gebru (2:20:48), Magdalyne Masai (2:22:16) e Calli Thakcery (2:22:17).