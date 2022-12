Os números não enganam: Maratona de Valência é perfeita para tempos canhão

Vamos con las estadísticas de un @maratonvalencia espectacular.

Para lá dos tempos feitos pelos vencedores, que se colocaram no terceiro lugar dos mais rápidos de sempre na distância tanto nos homens como nas mulheres , a Maratona de Valência destacou-se principalmente pela profundidade de marcas, que a colocam bem acima das demais, em especial da Maratona de Berlim, uma prova que tradicionalmente é vista como a mais rápida do planeta. E mesmo que a melhor marca de sempre masculina continue na Alemanha, o certo é que os números da prova espanhola contam um outro lado da história: 'esquecendo' o primeiro, em Valência é onde se corre mais rápido. De longe!Os dados apresentados (recolhidos por @xavi_runner ) não enganam, especialmente se olharmos às médias de tempo dos finalistas. Berlim, a prova conhecida por ser a mais rápida pelo feito de Eliud Kipchoge, este ano acabou comde tempo médio de final nos homens enas mulheres. Em Valência, os homens tiveram um tempo de passagem médio na meta dee as mulheres de. Na verdade, a que mais se aproxima é Boston, uma prova para a qual apenas se apuram quem tem tempos rápidos:nos homens,nas mulheres.Mas o que mais impressiona é mesmo se olharmos em maior detalhe. Analisando os primeiros 10% da classificação, o tempo médio em Valência foi dehoras, deixando Boston em segundo, com, e Berlim em terceiro, com. Se ampliarmos a análise aos primeiros 25%, a diferença continua a ser clara: Valencia (), Boston () e Berlim ().A percentagem pode dar uma ideia errónea, por isso olhemos também em números absolutos: A média dos 100 primeiros em Valência foi de, ao passo que em Berlim foi dee em Chicago de. Nos 500 primeiros a média em Valência foi de, deixando ainda mais longe Berlim () e Boston (). Se ampliarmos aos primeiros mil, Valência conseguiu terde média, superando Berlim () e Boston ().A fechar, um olhar às barreiras horárias que foram superadas, sempre com grande vantagem de Valência, especialmente nos sub 2:30 e 2:45, que têm praticamente o dobro da mais direta concorrente. No sub-3, uma barreira que é batalhada por muitos, Valência consegue encaixar quase 18% dos finishers, qualquer coisa como quase 4.000 corredores.No meio de tanta marca incrível, como por exemplo o recorde nacional espanhol que agora está na posse de Marta Galimany (2:26.14) ou até mesmo do novo recorde nacional da Etiópia por parte da vencedora Amane Beriso, há ainda a destacar uma marca inacreditável da veteraníssima Sinead Diver, que aos 45 anos bateu o recorde da Austrália, ao correr em 2:21.34.