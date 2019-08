Paul Chelimo e Julien Wanders juntam-se à elite de luxo para ajudar Kipchoge a fazer história

Depois de um primeiro lote de oito corredores que já metia respeito, a organização do INEOS 1:59 Challenge, o evento no qual Eliud Kipchoge irá tentar quebrar a barreira das duas horas na maratona, anunciou esta quarta-feira mais oito nomes e, uma vez mais, com a qualidade elevada a ser a nota dominante.À cabeça surgem como grandes destaques o norte-americano Paul Chelimo (prata nos 5000 metros dos Jogos do Rio'2016) e o suíço Julien Wanders (detentor do recorde europeu da meia maratona, com 59:13 minutos, e dos 10 quilómetros, com 27:25).Um duo ao qual se juntam o etíope Tesfahun Akalnew (27:30.24 minutos nos 10000 metros), o ugandês Mande Bushendich (27:24 minutos nos 10 quilómetros), o norte-americano Shadrack Kipchirchir (campeão nacional de corta mato e vicecampeão dos 10000 metros) e os quenianos Philemon Kacheran (2:07:12 na maratona), Noah Kipkemboi (1:00:52 na meia maratona) e Vincent Kiprotich (27:21 nos 10 quilómetros).De notar que Paul Chelimo participará neste desafio poucos dias depois de marcar presença nos Mundiais de Doha, onde entrará com ambições de ser campeão do Mundo.O INEOS 1:59 Challenge, refira-se, irá realizar-se em Viena, na Áustria, num período temporal entre 12 e 20 de outubro.