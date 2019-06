Pere Aurell e Maria Koller triunfam na Madeira Sky Race

Excelente exibição para as cores nacionais este sábado na Madeira Sky Race, a prova rainha da Ultra Skyrunning Madeira 2019, com Luís Fernandes (6:35:30) e Olívia Sousa (8:54:37) a alcançarem o 6.º e 9.º lugares nas competições masculina e feminina, respetivamente, desta prova de 55 km.Luís Fernandes manifestou-se satisfeito, já que embora almejasse um lugar no "top 5", vem de uma gripe severa que o debilitou na parte final do percurso:"Na verdade, até queria fazer um pouco melhor e chegar ao ‘top 5’. Mas coisas nunca correm como planeado, e fui afetado por uma gripe durante a preparação e na parte final da prova senti mesmo algumas dificuldades na parte respiratória. Mas sexto lugar numa prova destas, com alguns dos melhores atletas do Mundo, é muito bom."O espanhol Pere Aurell, campeão do Mundo na Série Mundial da Sky Extreme Series 2018, era apontado um dos favoritos para a Madeira e não se decepcionou. Pere Aurell (06:06:01) ganha pela primeira vez a Madeira Sky Race, rompendo assim a sua "mala pata" com a prova da Madeira. Em segundo lugar ficou o francês Marmissolle Beñat (06:08:44) e o italiano Daniel Jung (06:12:20) fechou o pódio, em terceiro.A grande surpresa foi a retirada, a apenas 13 km da linha de chegada, do atleta russo Dmitry Mitiaev, que esteve durante a maior parte da competição no Top3, ressentindo-se pelo extremo calor que se fez sentir.Na prova feminina, a vencedora foi a alemã Maria Koller (07:20:06) que participou pela primeira vez na competição. O segundo lugar foi para a Ekaterina Mityaeva (07:22:46) que volta a subir a um pódio que conhece muito bem. A espanhola Ester Reyes (07:34:02) foi a terceira.A 6ª edição do Ultra Skyrunning Madeira (USM) 2019 decorreu este sábado, 1 de junho, em Santana, no norte da ilha da Madeira, reuniu cerca de 1200 atletas de 37 nacionalidades.