Polícia francesa utiliza Strava para 'caçar' corredores e ciclistas

A febre do 'running' já não parece apenas ser um vício saudável para a maior parte das pessoas. À boleia do surto do coronavírus, há quem entenda a atividade como uma forma de desafiar as autoridades em período de quarentena, mas a verdade é que, como já se viu em Espanha, os infratores raramente conseguem escapar.





La police est sur Strava. Justice et confinement ! pic.twitter.com/YQ91zIS4Ux — Dans la Musette (@DansLaMusette) March 19, 2020

Em França, provavelmente fartos de ver as suas ordens desrespeitadas, os elementos das forças de autoridade decidiram adotar uma estratégia diferente recorrendo àquilo que normalmente é utilizado pelos corredores para se vangloriarem dos seus feitos: as redes sociais. No caso o Strava, uma plataforma onde milhões de atletas partilham os seus treinos, muitos deles sem se apereceberem que os mesmos podem denunciar a prática de um crime de desobediência...Lembre-se que em terras gaulesas o Ministério dos Desportos teve mesmo de fazer um esclarecimento público , impondo como limite uma corrida ao ar livre entre um e dois quilómetros.