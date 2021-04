Portugal com 16 atletas Campeonatos do Mundo de trail

Portugal vai estar representado nos Campeonatos do Mundo de trail por 16 atletas (8 homens e 8 mulhares), anunciaram esta sexta-feira em conjunto a Associação Portuguesa de Trail Running (ATRP) e a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). Nos campeonatos, a disputar entre 11 a 14 novembro de 2021 na Tailândia, têm já lugar marcado Hélio Fumo, Dário Moitoso, André Rodrigues, Marisa Vieira, Inês Marques e Mariana Machado, atletas que foram campeões nacionais da trail em 2020 e 2011 ou de ultra trail no ano passado.





Para lá deste sexteto, terão lugar nos Mundiais ainda os vencedores masculino e feminino dos campeonatos nacional de Trail Ultra e Trail Ultra Endurance de 2021, a realizar no próximo dia 15 de maio em Vila Nova de Paiva, no Demo Trail - num percurso que terá cerca de 100 quilómetros e 4.000 metros de desnível positivo. Já o Nacional de Trail Ultra decorre a 18 de julho, no Trail Porto da Cruz Natura, na Madeira, num percurso de cerca de 48 quilómetros e 3.000 metros de desnível positivo.Quanto aos restantes seis atletas (três homens e três mulheres), serão selecionados por wild card, tendo em consideração os resultados nos campeonatos nacionais de 2021 e ainda no Campeonato do Mundo de Trail de 2019 e o ranking ITRA.