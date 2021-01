Portugal volta a entrar no mapa das Golden Trail National Series

Depois de em 2020 ter sido palco da grande final do Golden Trail Championship, Portugal volta este ano a marcar presença no calendário de um dos mais importantes circuitos de provas de trail mundiais. Ainda que não seja do 'campeonato' principal, o nosso país vai contar com duas provas na etapa ibérica das Golden Trail National Series, sendo uma delas a grande final. Aliás, Portugal será o ponto de partida, com o Louzantrail, e o ponto de 'chegada', com a tal final nos Açores.





O arranque, conforme dissemos, irá dar-se no Louzantrail, a 25 de abril. Seguem-se depois os recém chegados Olla de Núria (13 de junho) e Gorbeia Suzien (26 de setembro), antes da etapa final Espanha e Portugal (obrigatória), na Salomon Sky Pirineu, a 2 de outubro. Por fim, em outubro (de 22 a 24), as grandes decisões ficam guardadas para a Triangule Adventure Race da Azores Trail Run, que reunirá os vencedores dos diferentes circuitos nacionais.Depois de um ano praticamente sem provas, Biel Ràfols, da equipa de Sports Marketing da Salomon, assume ter esperança de que 2021 seja bem diferente, mas garante que está preparado para tudo. "Na última edição, devido à pandemia provocada pela Covid-19, fomos obrigados a modificar o circuito e a competição. Este ano, depois da experiência da Golden Trail Championship nos Açores, esperamos poder festejar os diversos eventos do calendário com a máxima garantia de segurança. Se isso não for possível, já contemplámos no regulamento diferentes cenários com o possível cancelamento de corridas, mas mantendo o espírito Golden e permitindo que os atletas continuem mantendo seus objetivos desportivos", explica.25 Abril. Louzantrail - 29 km e 2000m D +. Portugal13 Junho. Olla de Núria - 21,5km e 1900m D +. Espanha26 de Setembro. Gorbeia Suzien. 31 km e 2400 m D+. Espanha2 de Outubro. Salomon Sky Pirineu. 36 km e 2500m de D +. Espanha. Final22-24 Outubro. Triangle Adventure Race. Azores Trail Run. GTNS Grand Final. Portugal.