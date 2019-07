Primeira edição da Corrida Milionária leva 3000 atletas a Espinho

É com um elenco de elite de respeito que ao final da tarde deste sábado decorre em Espinho a primeira edição da Corrida Milionária, uma prova organizada pela Running Espinho que levará àquela cidade cerca de 3000 corredores e que tem como grande particularidade o facto de distribuir mais de 50 mil euros em prémios por todos os participantes.Falando da elite presente, no plano masculino, destaque para Paulo Paula, Nuno Lopes, Hugo Daniel Santos, Paulo Barbosa e Fábio Oliveira, ao passo que no elenco feminino as principais figuras são Marisa Barros, Sara Duarte, Carla Martinho e Ana Lopes. Madrinha da prova, e inicialmente apontada como presença garantida, Sara Moreira não poderá correr devido à recente lesão sofrida.De resto, de notar que a organização irá distinguir de forma monetária as maiores equipas inscritas na prova, isto para lá de atribuir também prémios em dinheiro aos seis primeiros classificados masculinos e femininos, em valores que chegam aos 500 euros.Mas não são apenas os atletas de topo a serem recompensados pela sua presença. É que todos os participantes sabem desde já que levarão para casa um cupão Prozis no valor total da inscrição e um vale de 10 euros da Sport Zone, isto para lá de terem também direito a uma camisola técnica da Joma alusiva ao evento.Depois de cruzarem a meta todos os participantes levarão consigo uma medalha finisher e poderão também levar para casa um dos vários prémios atribuídos pela organização em função da classificação final dos atletas, desde viagens de comboio, vales de refeição, cabazes de produtos, sapatilhas, etc.Consulte todas as informações no site da prova