Puma Fast-R NITRO Elite: arrojadas, agressivas e (muito) velozes

O pormenor da sola e da placa de fibra de carbono bem visível

. O nome será dos mais elaborados do mercado das sapatilhas, mas também rapidamente nos indica para aquilo que é direcionado: rapidez. O visual, totalmente diferente do que estamos habituados a ver, torna este modelo em algo único. Ainda nos recordamos bem das primeiras reações algo desconfiadas que se foram vendo pelas redes sociais quando, há pouco mais de um ano, estas sapatilhas foram colocadas no mercado pela marca alemã.Ainda assim, como sempre sucede nisto das sapatilhas, beleza ou agrado estético nem sempre querem dizer bons resultados. E são vários os exemplos de modelos menos apreciados visualmente que se destacam pela performance superior. Estas Fast-R NITRO Elite, pelo menos na nossa opinião, conseguem ser o melhor de dois mundos. Diferentes, mas visualmente apelativas pelo seu aspeto arrojado e agressivo, são também um modelo bastante que entrega aquilo que promete: uma corrida rápida, mesmo à medida daquilo que queremos no dia da verdade (a prova).Visualmente acreditamos que não vão agradar a todos e entendemos perfeitamente que assim seja. Mas de resto, há muito ponto positivo a falar destas Fast-R NITRO Elite. Não são perfeitas, porque poucas ou nenhumas são, mas estão bem colocadas na batalha com os 'big boys' das sapatilhas de performance. Nike, Adidas, ASICS... têm aqui um concorrente de peso!Idealizados quase exclusivamente para o dia de prova, para andamentos rápidos em torno dos 4'/km ou mais velozes, estas sapatilhas da Puma apresentam uma inovadora opção estética de dividir a meia sola em dois, deixando totalmente à vista, pelo meio, a placa de fibra de carbono - para o caso de alguém desconfiar que ela estava lá... A Puma não explica por que decidiu este desenho algo revolucionário, mas somos capazes de encontrar parte da explicação: redução do peso, pois naquela zona intermédia a marca alemã terá chegado à conclusão que ter ali espuma (ou borracha da sola) era indiferente. E a verdade é que não sentimos qualquer problema na sua ausência.Os dois blocos de espuma utilizam o composto 'NITRO Elite', que nos pareceu muitíssimo interessante do ponto de vista da responsividade e do amortecimento. Pelo meio, ali à vista na zona intermédia, aparece a tal placa de fibra de carbono, que a Puma chama de PWRPLATE. Como em todas as outras marcas, a ideia desta placa passa por aproveitar ao máximo a energia dispendida e, também, dar um pouco mais de estabilidade. Objetivo proposto e cumprido com excelência.Em termos de sensações, rapidamente percebemos que estas sapatilhas não são para andar em brincadeiras (leia-se correr mais lento). Apesar de serem estáveis, quando as utilizamos em ritmos menos rápidos temos a clara sensação de que a espuma e a placa de fibra de carbono não estão ali a fazer nada. Este modelo pede velocidade. Obriga a velocidade. E é aí que seremos capazes de fazê-lo render no seu esplendor. Cada contrário, vamos sair desapontados. E depois há outro requisito para fazer render este modelo: ter uma técnica de corrida e uma eficiência de passada superior. Na sua ausência, é preciso ter um cuidado adicional, pois é muito provável que comecemos a sentir a zona do calcanhar - não é problema único da Puma e destas Fast-R NITRO Elite.Será provavelmente aquilo que de melhor têm estas Fast-R NITRO Elite, como até agora não vimos noutras que tenhámos testado por aqui em termos de sapatilhas de performance. Assim que as colocamos nos pés, estas sapatilhas encaixam no nosso pé praticamente na perfeição e ali ficam, bem sujeitas e seguras, a todo o momento. Encaixam que nem uma luva. Ou como uma meia, porque estamos a falar nos pés.Como se isso não bastasse, a malha é bastante respirável, mercê da aplicação de uma camada única, o que nestes meses de verão se agradece totalmente. Ainda na zona superior, nota ainda para o suporte de calcanhar, que apesar de parecer algo 'solto' num primeiro olhar e contacto, consegue ser muito seguro e dar à nossa corrida uma necessária estabailidade e impedir comprometedores deslizes.Com apenas 212 gramas, as Fast-R NITRO Elite apresentam um drop de 8mm (38mm/30mm) e são quase exclusivamente direcionadas para o dia de prova e/ou treinos rápidos. O preço (250 euros), ainda que elevado, segue a linha de praticamente todos os modelos deste segmento de performance. E, diga-se, analisando o desgaste ao cabo de 100 quilómetros, acreditamos que em termos de durabilidade da sola (com composto Puma GRIP) serão bem justificados.Em termos de distâncias, diríamos que são capazes de render em absoluto dos 5 quilómetros à maratona. Mas sempre com velocidade... máxima!