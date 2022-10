Quatro portugueses entre os primeiros 'finishers' das SuperHalfs

O circuito SuperHalfs conheceu este domingo os primeiros 'finishers' e Portugal está em destaque. Quatro atletas do nosso país completaram as cinco provas nos últimos meses, colocando a medalha mais desejada ao final desta manhã, ao finalizarem a quinta na Meia Maratona de Valência Trinidad Alfonso Zurich.Com efeito, foi mesmo um atleta nacional a ser o primeiro a terminar o circuito: João Cruz, da 'Team El Comandante', projeto comandado por Ricardo Ribas. Seguiram-se ainda Bruno Batista, André Luz e Nuno Valentim. Todos eles, de abril até agora, terminaram as meias maratonas de Praga, Lisboa, Cardiff, Copenhaga e, agora, Valência, entrando desta forma no novíssimo Hall of Fame, que nos próximos meses, deverá conhecer muito mais finalistas.Foi o pontuar de um dia marcado de simbolismo para a organização das SuperHalfs, como confessa Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal. "A chegada dos primeiros SuperRunners, finalistas do circuito SuperHalfs, é a confirmação do sucesso deste projeto em que o Maratona acreditou desde o primeiro momento. A EDP Meia Maratona de Lisboa é uma prova fundadora deste circuito, que junta 5 das melhores meias maratonas da Europa e promove o turismo e o desporto. Acreditamos que as SuperHalfs vão aumentar ainda mais o reconhecimento da Meia Maratona de Lisboa e promover a cidade e Portugal, como um destino de preferência para os amantes da corrida de todo o mundo. Já 2300 atletas iniciarem o seu desafio SuperHalfs, desde o início deste ano. A 12 de Março contamos receber muitos participantes do circuito, que se irão juntar aos portugueses que todos os anos marcam presença na meia maratona mais rápida do Mundo!", apontou o Presidente do Maratona Clube de Portugal, lançando já o desafio para uma EDP Meia Maratona de Lisboa que deve esgotar nas próximas semanas.Além do momento histórico com os primeiros finishers das SuperHalfs, houve uma grande prova na elite, com as vitórias a irem para o queniano Kibiwott Kandie (58:10) e a alemã Konstanze Klosterhalfen (1:05:45).O primeiro triunfou com 22 segundos sobre o segundo colocado Yomif Kejelcha (58:32) e 30 para o terceiro Daniel Mateiko (58:40), repetindo desta forma o triunfo que havia conseguido em 2020, quando na altura fixou o recorde mundial em 57:32 - posteriormente batido por Jacob Kiplimo em Lisboa.Quanto à prova feminina, Klosterhalfen confirmou-se como o grande nome do atletismo feminino europeu, ao garantir uma estreia de sonho na meia maratona. Venceu com 1:05:41, um tempo que marca o terceiro melhor registo de sempre de uma europeia na distância, apenas atrás de Sifan Hassan (1:05:15) e Melat Yisak Kejeta (1:05:18). Fecharam o pódio feminino Tsigie Gebreselama (1:05:45) e Hawi Feysa (1:06:00).