Recordista mundial da meia-maratona atropelado durante treino

O queniano Geoffrey Kamworor, atual campeão do mundo e recordista mundial da meia maratona, foi esta quinta-feira atropelado por uma moto durante o seu treino matinal em Eldoret, num estranho acidente do qual resultaram várias lesões, nomeadamente uma fratura na tíbia e também algumas escoriações na cabeça. Transportado para o hospital pelo condutor da moto que o atropelara, o atleta de 27 anos foi de imediato operado às lesões sofridas, devendo receber alta esta sexta-feira.





"Estava a um quilómetro de casa durante a minha corrida matinal, quando uma moto em alta velocidade me atingiu por trás. Acabei por ir ao solo e magoar-me na perna e na cabeça. O condutor ajudou-me a levantar e levou para o hospital onde fui tratado. Agora tenho a recomendação para descansar e talvez receba alta já hoje, mas vou esperar para saber ao certo toda a situação", explicou o atleta, citado pelo 'Daily Nation'.Não se sabe ao certo o tempo de paragem que Kamworor enfrentará, mas a verdade é que o acidente e a lesão acabam por surgir numa altura 'menos má', até porque neste momento não há qualquer prova no horizonte e, por outro lado, até já tem passaporte garantido para Tóquio'2020 (em 2021). Ainda assim, tendo em conta a gravidade dos ferimentos, o queniano deverá enfrentar uma longa paragem.De notar que este acidente surge apenas um dia depois do anúncio do cancelamento da Maratona de Nova Iorque, uma prova na qual Kamworor já tinha presença garantida e onde havia ganho por duas ocasiões, a mais recente em 2019.