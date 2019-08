Revelado o plano de treinos de Kipchoge para fazer história na maratona

É uma daquelas curiosidades que todos os corredores têm: como se preparam os atletas de elite para chegar às grandes provas e fazer tempos absolutamente 'loucos'? A resposta vai sendo dada por alguns através das redes sociais (o australiano Jack Rayner, por exemplo, partilha tudo no Strava ), mas normalmente os atletas de topo optam por esconder o jogo por completo, não revelando sequer o tipo de treino que fazem.Ora, a equipa de Eliud Kipchoge, através do seu treinador Patrick Sang, decidiu mudar um pouco o cenário e, através da segunda parte do documentário a propósito do 'Ineos 1:59 Challenge', revelou como é normalmente estruturado o plano de treinos do homem mais rápido do Mundo na maratona. O esquema, na verdade, é muito simples. O que é difícil é correr àquela velocidade!Tudo começa na segunda-feira ao final do dia, com o reencontro do grupo, numa espécie de 'check up' antes do arranque dos trabalhos da semana. Na terça-feira é que a ação começa: um fartlek para os maratonistas do grupo e treino de pista para os atletas de pista. Na quarta-feira o plano normalmente passa por um treino de recuperação e trabalho de fortalecimento, antes de na quinta-feira chegar um dos dias mais importantes do plano: a corrida longa.Patrick Sang não detalha quantos quilómetros normalmente são feitos, mas na semana passada, por exemplo, o plano passou por 40 quilómetros feitos em 2:15 horas (dados revelados pela NN Running Team nas redes sociais). Isto, recorde-se, num percurso repleto de sobe e desce no Quénia... Cumprido o longo, os atletas têm na sexta-feira novo dia de recuperação e de trabalho de fortalecimento. A fechar a semana, até porque o domingo é o dia de descanso para todos, no sábado é feita uma "sessão dura", com um treino de velocidade e fartlek, segundo aponta o técnico de longa data de Kipchoge.Contas feitas: o quenianos e os seus pares fazem dois dias de recuperação, dois dias com treinos com velocidade e um treino longo, percorrendo no total qualquer coisa como 200 quilómetros semanais (segundo apontou Kipchoge recentemente). De notar que, exetuando no da do longo, normalmente há sessões bidiárias no plano.