Ricardo Gouveia e Joana Soares festejam no Ultra Skyrunning Madeira

O Ultra Skyrunning Madeira arrancou esta sexta-feira da melhor maneira, com os madeirenses Ricardo Gouveia e Joana Soares a destacarem-se no Santana Vertical Kilometer e a conseguir os títulos nacionais da especialidade atribuídos pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).Ricardo Gouveia foi o quinto classificado na corrida masculina, atrás de um forte contingente francês, que incluía o vencedor Camille Caparros, e do espanhol Daniel Osanz Laborda, campeão mundial júnior de Vertical Kilometer. Joana Soares venceu mesmo a competição feminina, batendo a francesa Jessica Pardin e Virginia Mesonero, de Espanha.Ricardo Gouveia, de 36 anos, mostrou-se relativamente satisfeito, mas confessou, todavia, alguma desilusão com o resultado: "Estou muito contente por ter me sagrado campeão nacional de quilómetro vertical nesta prova, mas gostava de ter andado mais. Não foi porque não pudesse dar mais, a concorrência é que era muito forte, mas enfim, o balanço, apesar de tudo, é positivo."Já Joana Soares não teve qualquer razão de queixa. A atleta cuja formação é de pista (3000 metros obstáculos) fez uma "perninha" neste quilómetro vertical e não só venceu a prova como bateu o recorde vigente (48m 30s) com o tempo de 48 minutos e três segundos. "Foi a primeira vez que corri esta prova e até achei acessível. Cumpri todos os objetivos a que me propus e agora quero continuar a trabalhar para evoluir e fazer melhor", afirmou.Refira-se que o Ultra Skyrunning Madeira continua amanhã com a Madeira Sky Race (55 km), prova mais forte do evento, além da Santana Sky Race (23 km), a prova aberta pedestre Furão Sky Race (13 km) e a Kids Santana Sky Race, (evento pedagógico e com distância variável consoante as idades).1.º Camille Caparros FRA (00:41:15)2.º Daniel Osanz ESP (00:41:16)3.º Gandolfi Benoit FRA (00:42:37)4.º Yoann Caillot FRA (00:43:41)5.º Ricardo Gouveia POR (00:43:53)1.º Joana Soares POR (00:48:03)2.º Jessica Pardin FRA (00:49:12)3.º Virginia Mesonero ESP (00:51:29)4.º Aoife Quigly GB (00:52:12)5.º Leire Abete ESP (00:57:01)