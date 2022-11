Robben ganhou o gosto pela corrida: depois da maratona, um tempo canhão nos 15 quilómetros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de em abril passado se ter estreado na maratona e ter, na altura deixado a ideia de que a aventura não foi propriamente agradável, o antigo internacional holandês Arjen Robben voltou a dar que falar no universo da corrida na Holanda. Agora pela sua presença na tradicional Zevenheuvelenloop, uma prova realizada em Nijmegen, na qual foram fixados os atuais recordes mundiais dos 15 quilómetros (41:05 em 2018 para Joshua Cheptegei; 44:20 em 2019 para Letesenbet Gidey).E se na estreia na maratona o antigo futebolista se ficou pelas 3:13 horas - depois de ter passado à 'meia' abaixo da hora e meia -, agora mostrou também que está muito bem em termos de velocidade, já que concluiu os 15 quilómetros em 55.01 minutos, a um ritmo médio de 3.40 min/km. Ou, então, a uma velocidade de 16,36 km/h. Nada mau para quem, nos seus tempos de futebolista, era mais conhecido pelos seus pés mágicos do que propriamente por ser um portento de resistência.Robben, refira-se, retirou-se dos relvados em 2020/21, depois de uma temporada ao serviço do Groningen, o clube que o lançou para o futebol.