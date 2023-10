Rosa Mota bate recorde mundial da meia maratona de veteranos em Riga

Costuma dizer-se que quem sabe nunca esquece. Rosa Mota é uma das maiores provas disso mesmo. Este domingo, em Riga, na Letónia, a lendária atleta portuguesa, de 65 anos, voltou a fazer história no atletismo, ao fixar um novo recorde mundial do seu escalão (sub-70 anos, entre os 65 e os 69).13.ª na prova popular dos Mundiais de estrada, Rosa Mota correu em 1:26.05 horas, a um ritmo médio de 4.05/km (ou a 14,6 quilómetros por hora). A veterana atleta portuguesa, que completou 65 anos em 29 de junho deste ano, quebrou o anterior máximo por mais de quatro minutos, retirando mais precisamente 4.51 minutos ao tempo da irlandesa Pauline Moran (1:30.56).Em Riga, refira-se, Samuel Barata foi o único português na prova de elites , finalizando em 26.º, com um novo recorde pessoal e a segunda melhor marca portuguesa de sempre (1:01.29), apenas atrás do recorde nacional de Luís Jesus (1:00.56).