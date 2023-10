"Running is human": Maratona lança nova campanha de olho na EDP Meia Maratona de Lisboa

A menos de cinco meses da realização daquela que é a prova detentora do recorde mundial da distância, a organização da EDP Meia Maratona de Lisboa apresenta a sua nova campanha promocional, com o mote "Running is Human". Segundo o Maratona Clube de Portugal, esta campanha tem como objetivo relembrar os corredores que "apesar do impacto e as incertezas que a Inteligência Artificial têm gerado na sociedade, há coisas que só os humanos podem fazer, e correr e participar em provas, são dois bons exemplos."Marcada para 10 de março do próximo ano, a EDP Meia Maratona de Lisboa tenciona voltar a juntar 35.000 corredores nas ruas da capital portuguesa entre as provas de sábado e domingo, sendo esta nova campanha, que estará disponível no Facebook, Instagram, Youtube e Google, uma das principais armas para alcançá-lo.Em 2023, com a campanha "Venha bater o seu recorde connosco", o MCP conseguiu um impacto de mais de 4,7 milhões de unique users e gerou mais de 1,4 milhões de interações (likes, partilhas e comentários). A organização espera ultrapassar estes resultados em 2024.A EDP Meia Maratona de Lisboa, refira-se, tem o recorde mundial da distância desde novembro de 2021, ano no qual o ugandês Jacob Kiplimo correu em 57.31 minutos.