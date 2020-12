Salomé Rocha perde título nacional dos 10.000 metros por utilizar sapatilhas irregulares

Carla Salomé Rocha, do Sporting, foi este sábado desclassificada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) da prova dos 10.000 metros dos campeonatos de Portugal, disputa na sexta-feira, com o título a ser entregue à sua companheira de equipa Sara Moreira.

De acordo com um comunicado da FPA, no final da corrida, disputada na Pista Municipal da Maia, "constatou-se uma situação que viola a regra 5 (utilização de calçado homologado) da World Athletics, prontamente esclarecida pela atleta Salomé Rocha e pelo seu treinador, Rui Ferreira".

"Inadvertidamente, utilizou um modelo de sapatos de corrida que não está homologado para provas de pista (...) o que implica a desclassificação e não homologação do resultado da atleta Salomé Rocha", adianta a federação, esclarecendo que atleta e treinador "reconheceram o erro".



Em causa esteve a utilização do modelo Nike Vaporfly NEXT%, umas sapatilhas que após a recente alteração das regras da World Athletics deixaram de ser permitidas em provas de pista. Tudo devido à altura de meia sola, que neste tipo de provas (superiores a 800 metros em pista) não pode superar os 25mm - as Vaporfly NEXT% têm 40mm.



Face à desclassificação de Carla Salomé Rocha, que tinha triunfado em 32.49,93 minutos, é "considerada campeã de Portugal de 10.000 metros da época 2019/2020 a sportinguista Sara Moreira (33.04,94 minutos), seguida de Carla Martinho, do Recreio de Águeda (34.19,72), e Sara Duarte, do S. João da Serra (35.19,34)".

Na competição masculina, a vitória foi de Samuel Barata, do Benfica, que se sagrou campeão pela segunda vez, depois do título conseguido em 2015, ao completar a distância em 28.30,73 minutos.